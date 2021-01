Nationaal Archief zet Tachtigjarige Oorlog in nieuw licht

Cultuur- en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven opent donderdagochtend digitaal een nieuwe opstelling in het Nationaal Archief in Den Haag. Het is Opstand & Vrijheid, over opstanden in de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën. Op met name de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt een nieuw licht geworpen.

Onder meer het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 is er te zien, de akte waarmee de noordelijke gewesten destijds afstand namen van de Spaanse koning Filips II. Behalve dergelijke documenten wil het archief ook andere aspecten van de Tachtigjarige Oorlog laten zien.

“Want het beeld van de Tachtigjarige Oorlog als een eensgezinde strijd tegen de Spaanse koning Filips en voor vrijheid en onafhankelijkheid is inmiddels achterhaald. Zeker in de beginjaren van de opstand is de strijd veel meer een burgeroorlog, waarin de inwoners van de Nederlanden vaak lijnrecht tegenover elkaar staan”, aldus een woordvoerster.

“Ook is de uiteindelijke uitkomst van de jarenlange oorlog, een onafhankelijke republiek, niet vanaf het begin het doel dat de opstandelingen voor ogen hebben”, vervolgt ze.

De installatie belicht ook andere opstanden, zoals de opstand van slaafgemaakten op de plantages in Berbice ten westen van Suriname in 1763. De Afrikaan Kofi was de leider en ook correspondentie van zijn hand is in het Nationaal Archief te zien. “Dat is uniek, omdat stemmen van slaafgemaakten meestal juist niet in archieven terecht zijn gekomen”, zegt het Archief.

Opstand & Vrijheid is zeven dagen per week gratis te bezichtigen zodra het Nationaal Archief weer open mag.