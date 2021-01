Tweede Kamer debatteert over komst ingrijpende avondklok

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het al dan niet invoeren van een avondklok. Het kabinet wil deze maatregel invoeren, maar dan wel met voldoende steun vanuit de Kamer zei premier Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie.

De kwestie ligt zeer gevoelig, niet alleen in de Kamer maar ook in de coalitie. Vooral coalitiepartij D66 heeft zich tegen de maatregel verzet. “Begin er nu niet aan!”, riep fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet vorige week op tijdens een debat. De partij wil er pas aan als de wetenschappelijke onderbouwing hun inzicht voldoende is.

Woensdag kwam het OMT-advies erover naar buiten, waarin staat dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren.

Ook is het niet zeker of andere partijen in de Kamer steun gaan geven voor het plan. Begin november werd een motie tegen een avondklok van PVV-leider Geert Wilders nog breed gesteund. Maar inmiddels leven er grote zorgen over de besmettelijkere ‘Britse variant’ van corona en wordt gevreesd voor een derde coronagolf. Rutte zei woensdag ook al met veel oppositiepartijen gesproken te hebben over de avondklok.

Als het kabinet steun krijgt van de Kamer, dan gaat de avondklok vanaf aanstaande zaterdag in. Tussen 20.30 en 04.30 uur mag er dan niemand op straat zijn. Mogelijk veranderen de tijdstippen nog als uitkomst van het debat. Vanuit verschillende hoeken kwam de oproep 21.00 uur als begintijd aan te houden, zodat mensen na werk nog iets meer tijd hebben voor sport of boodschappen.

Er gelden enkele uitzonderingen op het straatverbod, bijvoorbeeld voor mensen die van en naar hun werk moeten, mensen die aangelijnd de hond uitlaten of voor medische noodgevallen. Ook hier kan de Kamer nog invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door voor meer uitzonderingen te kiezen.