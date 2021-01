Burgemeester Urk uit afschuw over belagen cameraploeg NOS

Burgemeester Cees van den Bos van Urk heeft zondagmiddag in een videoboodschap zijn “afschuw” geuit over een groep Urker jongeren, die een cameraploeg van de NOS met pepperspray heeft bespoten. Dat gebeurde toen er opnames werden gemaakt van een testlocatie van de GGD, die zaterdagavond in Urk in brand is gestoken door relschoppende jeugd. “Dit kan niet langer, hier is een grens bereikt”, aldus de geschokte burgemeester. De NOS brak de opnames na het incident af.

Volgens Van den Bos is er extra politiecapaciteit vrijgemaakt om per direct nog strikter te gaan handhaven op het naleven van de avondklok in Urk. “En dat blijft de komende weken zo. Voor volgend weekend worden nog meer en verstrekkender maatregelen genomen”, kondigt de burgemeester aan.

Sinds zaterdagavond geldt al een noodbevel. “Negeren van een noodbevel levert een strafblad op en alleen dat is het enige en juiste antwoord op dit gedrag”, meent Van den Bos.

Van den Bos liet eerder zondag samen met de politie en het Openbaar Ministerie al weten “zeer verontwaardigd” te zijn over het in brand steken van de testlocatie van de GGD. “Een klap in het gezicht van de vele medewerkers die zich elke dag inzetten voor de gezondheid van de inwoners van Urk. Volstrekt onacceptabel.”

Volgens de NOS hinderden zondag twee jongeren de cameraman tijdens opnames van de teststraat die zaterdagavond uitbrandde. “Er ontstond een woordenwisseling en een worsteling tussen een van de jongeren en de beveiliger. De laatste kreeg een bijtende stof in het gezicht gespoten. De beveiliger is ter plekke behandeld. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Er waren tientallen omstanders. De NOS voelde zich genoodzaakt te vertrekken en de opnames voor dit onderwerp op een andere plek te maken, is op Teletekst van de NOS te lezen.

Eind vorig jaar waren er ook al veel problemen in Urk met jongeren die met zwaar, illegaal vuurwerk gooiden. Na een reeks maatregelen, arrestaties en een aantal gesprekken van de burgemeester met de relschoppers jeugd werd het toen rustiger. “Nu gooit een kleine groep de naam van Urk weer te grabbel”, constateert Van den Bos, die zegt dat hij zich “mijn pijn in het hart en juist op zondag” tot de Urkers richt.