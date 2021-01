Betogers belagen politie tijdens coronaprotest in Eindhoven

Tijdens het protest zondag in Eindhoven tegen de coronamaatregelen hebben demonstranten de politie belaagd met vuurwerk, stenen en rookbommen. De politie heeft het 18 Septemberplein schoongeveegd en het plein ligt bezaaid met stenen en tegels. Politie te paard en de inzet van een waterkanon moeten helpen bij het beëindigen van de rellen.

Tijdens de ongeregeldheden in de stad heeft de politie al zeker dertig mensen aangehouden, onder meer voor (zware) mishandeling en het geen gehoor geven aan de oproep om het plein te verlaten. Op sociale media staan foto’s van betogers die gewond zijn geraakt.

Bij het station van Eindhoven maakte de ME zich op om de betogers opnieuw weg te jagen. Maar ondanks vele waarschuwingen bleef een grote groep demonstranten de confrontatie zoeken. Agenten met gasmaskers op proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen werpen betogers barricaden op van fietsen en hekken.

De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven. Vermijd Eindhoven Centraal, zeggen de Nederlandse Spoorwegen. Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten. Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers in brand gestoken. “Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!”, twittert ProRail.