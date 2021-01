Burgemeester Den Bosch stelt onderzoek in naar rellen

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil een onafhankelijk onderzoek naar de ongeregeldheden in zijn stad maandagavond. Hij wil zo achterhalen of de autoriteiten juist gehandeld hebben. “Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, zegt Mikkers tegen het Brabants Dagblad. “Dat is geen verwijt, maar een constatering.”

“Zijn de stappen die we gezet hebben de juiste? Wat hadden we meer kunnen doen om de plunderingen te voorkomen? Daarbij staat alles ter discussie. De burgers van Den Bosch hebben er recht op dat de onderste steen bovenkomt over wat er vanavond is gebeurd”, aldus Mikkers. Volgens hem zijn er tientallen arrestaties verricht.

“Mijn hart bloedt. Ik denk dat het hart van iedere Bosschenaar bloedt “, aldus de burgemeester tegen de krant. “Mijn belangrijkste zorg zit nu bij het veiligheidsgevoel in de stad. De beelden die iedereen heeft gezien, doen pijn. Die snijden door je hart. Dat is ook mijn grootste zorg op dit moment: de angst die erin is geslopen bij burgers en ondernemers, die zo hard werken. En dan komen er onverlaten die erop los slaan.”