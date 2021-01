Dierenwelzijnsorganisatie op de bres voor de kweekvis

Er moet meer aandacht komen voor het welzijn van kweekvissen. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) in aanloop naar een debat over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) volgende week dinsdag. De organisatie heeft een brandbrief geschreven aan politiek Den Haag.

CIWF zegt dat er onder de volgens haar bijna 15 miljoen kweekvissen per jaar in Nederland “ernstige welzijnsproblemen, stress, hoge kans op ziektes en sterfte” zijn. Dat wordt echter onvoldoende opgemerkt en openbaar gemaakt. Behalve strengere controles vraagt CIWF specifieke welzijnsregels voor de vissoorten en een jaarlijkse publicatie over hun welzijn.

“Er worden jaarlijks miljoenen kweekvissen in Nederland gehouden, vijf keer meer dan alle runderen, geiten en schapen samen. Maar in hun welzijn lijkt de overheid amper ge├»nteresseerd”, zegt CIWF Nederland-baas Geert Laugs. “De dieren zijn vogelvrij.”

Zijn organisatie wil ook een stop op de palingkweek “in ieder geval zolang het dier met uitsterven bedreigd is”. Laugs: “Het vangen van een dier van een ernstig bedreigde soort om het vervolgens later te doden, is simpelweg absurd.”