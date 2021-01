De Jonge: diefstal GGD-gegevens had niet voorkomen kunnen worden

Minister Hugo de Jonge denkt dat de GGD’en alles hebben gedaan wat “redelijkerwijs” verwacht kan worden om diefstal van medische gegevens te voorkomen. Als mensen die bij de GGD’en werken doelbewust proberen data te stelen en door te verkopen, is het moeilijk daartegen te beveiligen. “Hier is gewoon sprake van diefstal”, zegt de bewindsman.

RTL Nieuws onthulde maandag dat persoonsgegevens uit de GGD-systemen te koop werden aangeboden op chatapp Telegram. Het ging onder meer om namen, adressen en geboortedata. De Jonge is blij dat er inmiddels twee medewerkers van een GGD-callcenter zijn aangehouden.

De minister belooft dat er van alles wordt gedaan om de persoonsgegevens van mensen beter te beschermen. “Alle maatregelen die daarvoor nodig zijn, worden nu getroffen.” Op die manier probeert hij ook mensen gerust te stellen die door de diefstal huiverig zijn om zich te laten testen.

Maar tegen het stelen van de persoonsgegevens had de GGD niet veel meer kunnen doen, denkt De Jonge. “Uiteindelijk denk ik dat diefstal niet voorkomen kan worden. Maar ik denk wel dat je de pakkans groter kunt maken, en de kans op diefstal zo klein mogelijk kunt maken.”

Dat het kabinet steken laat vallen bij het beveiligen van zorggegevens, bestrijdt de zorgminister. “Er zijn natuurlijk heel veel gegevens in de zorg. Er werken 1,3 miljoen mensen in de zorg en die werken alle dagen met medische gegevens, kunnen in medische dossiers.” Die mensen werken bovendien voor “duizenden, duizenden, duizenden instellingen”. Dan gaat er nu eenmaal af en toe wat mis, zegt De Jonge. “Het gaat denk ik juist heel vaak heel goed.”