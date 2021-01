‘Telefoongebruik vooral op de fiets toegenomen, in de auto licht’

Bijna de helft van de Nederlanders gebruikt de telefoon nog wel eens op de fiets (43 procent). Dat is een forse toename ten opzichte van 2019, toen dat percentage onder Nederlandse fietsers nog op 36 procent lag. Ook het telefoongebruik in de auto is gestegen, zij het een stuk minder. Dat percentage steeg van 35 naar 36 procent, meldt Deloitte op basis van een onderzoek onder 2000 Nederlanders.

Het gebruik van een smartphone op de fiets is sinds 1 juli 2019 bij wet verboden en wordt bestraft met een boete. Het verbod op het gebruik van een mobieltje achter het autostuur is al langer van kracht, met uitzondering van handsfree bellen.

Het onderzoek zegt verder dat de telefoon op de fiets het meest gebruikt wordt voor het selecteren en streamen van muziek. In de auto is de voornaamste bezigheid onder telefoongebruikers appen.