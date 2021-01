Blokhuis laat verbod op waterpijp onderzoeken

Het kabinet laat onderzoek doen naar een verbod op het gebruiken van waterpijpen. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Preventie) heeft grote zorgen over de gezondheid van medewerkers en bezoekers van shishalounges en laat mogelijkheden onderzoeken om de blootstelling aan schadelijke stoffen in deze waterpijpcafés te verminderen. Naast een algemeen verbod wordt ook een verbod op zoete smaakjes als optie bekeken.

In deze waterpijpcafés mag eigenlijk geen tabak worden gerookt, maar alleen een kruidenmengsel gebruikt worden. Het tabaksverbod wordt vaak overtreden en volgens het RIVM is het roken van de ‘herbal molasses’ (kruidenmengsels) net zo schadelijk als het roken van waterpijptabak.

Blokhuis merkte hoe schadelijk de lucht in shishalounges is nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hierover aan de bel had getrokken. Voor NVWA-inspecteurs werd het protocol aangepast, omdat zij “relatief lang en veel blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen” bij controles in de cafés. Dat hiervoor een aanpassing van de werkwijze nodig is, “laat ook zien dat er een groot risico is voor de volksgezondheid van bezoekers en medewerkers van shishalounges”, schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer

Daarom laat hij bepaalde scenario’s uitwerken “om te bestuderen hoe de blootstelling aan schadelijke stoffen in shishalounges kan worden verminderd”. De opties om de kruidenmengsels onder het rookverbod in de horeca te brengen worden onderzocht. Het onderzoek zal naar verwachting “rond de zomer” afgerond zijn en naar de Kamer worden gestuurd. Tegen die tijd zal Blokhuis, of diens opvolger als er dan een nieuw kabinet is gevormd, er een besluit over nemen.