Burgemeester verbiedt opnieuw twee manifestaties in Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma heeft opnieuw twee manifestaties verboden die voor komende zondag in Eindhoven waren aangekondigd. Het gaat om een demonstratie van de anti-islamgroepering Pegida en een demonstratie tegen lockdown en politiegeweld.

Jorritsma vreest wanordelijkheden in combinatie met gevaar voor de volksgezondheid, schrijft hij vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. “Dat mensen hun mening kunnen uiten blijft belangrijk”, vindt Jorritsma. “De context waarin het besluit over het toestaan van manifestaties moet worden bekeken, is voor onze stad sinds zondag 24 januari echter drastisch veranderd. Ondanks het afblazen van een manifestatie en het niet toestaan van een andere, zijn heel veel mensen naar het centrum van Eindhoven afgereisd. De rellen en plunderingen die volgden waren ongekend. De stad en haar ondernemers en bewoners huiveren nog steeds na.”

“In de dagen na 24 januari is de rust nog niet teruggekeerd. Er zijn nog steeds signalen dat personen van plan zijn om naar Eindhoven te komen en daarbij het toepassen van geweld niet schuwen. De vrees voor ernstige wanordelijkheden blijft dan ook reĆ«el. Wij bereiden ons hier samen met de politie en het Openbaar Ministerie goed op voor.”

Volgens Jorritsma ziet de politie “dat opgeroepen wordt tot het overgaan tot grof geweldgebruik, vernielingen, plunderingen en brandstichting. De overheid(sgebouwen) wordt hierbij als doelwit genoemd.”

De politie sluit een tegenreactie tegen de relschoppers niet uit. Een confrontatie tussen groepen onderling of met de politie is steeds meer denkbaar, aldus de politie.

Ook staan mensen bij dit soort manifestaties te dicht op elkaar, in deze coronatijd. De GGD noemt dit in een advies aan Jorritsma onwenselijk.

Jorritsma kondigt aan extra cameratoezicht in te zetten. Bovendien is in Eindhoven een noodverordening van kracht, en kunnen mensen ook zonder aanleiding worden aangehouden en gefouilleerd.

Burgemeester, politie, justitie en de GGD herhalen hun dringende oproep om niet naar Eindhoven te komen tenzij mensen daar een gegronde reden voor hebben. “Reisbewegingen vormen een groot risico voor de volksgezondheid”, aldus Jorritsma.