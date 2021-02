Eerdmans wil Nederland ‘naar rechts trekken’ met JA21

JA21, de nieuwe partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans, wil Nederland “naar rechts trekken” en een alternatief zijn voor de “radicale” Thierry Baudet en zijn partij Forum voor Democratie (FVD). De partij bood maandag de benodigde handtekeningen aan bij de Kiesraad om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Eerdmans – net als Nanninga oud-FVD’er – heeft naar eigen zeggen “drie keer zoveel” ondersteuningsverklaringen als nodig zijn om mee te kunnen doen.

JA21 staat volgens de laatste peiling van Maurice de Hond op drie zetels. Volgens Eerdmans is het nu “lastig als je een rechtse kiezer bent”. “PVV en FVD staan buitenspel. Wij kunnen met een realistisch verhaal Nederland op de juiste koers krijgen.” Hij wil bij voorbaat geen enkele partij uitsluiten voor samenwerking.

De partij is tegen de Europese Unie en migratie, en kritisch op het klimaatbeleid, legt Eerdmans uit. Of de partij daarmee concurrent FVD kan verslaan. is volgens hem vraag. “De race is begonnen, ik denk dat we ze kunnen inhalen”, zegt hij.

Eerdmans en Nanninga splitsten zich november vorig jaar af van FVD, omdat ze geen lid wilden zijn van “een partij die extremistische opvattingen duldt”. De partij lag toen zwaar onder vuur, onder meer vanwege racistische en antisemitische opvattingen die zouden rondgaan in de jongerenbeweging JFVD en de partijtop.

Eerdmans had zich net bij FVD aangesloten. JA21 is inmiddels de zesde partij waar hij zijn naam aan verbindt. Eerder was hij Kamerlid voor de LPF. In een interview met De Telegraaf vorig jaar zei hij altijd de ambitie te hebben terug te keren in de Tweede Kamer.