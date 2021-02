Nieuwe methode leidt tot veel hoger vaccinatiecijfer ziekenhuizen

De nieuwe manier waarop de overheid het aantal tot nog toe toegediende coronavaccins inschat, stuwt het vaccinatiecijfer flink omhoog. Het officiële coronadashboard van de Rijksoverheid meldt bijvoorbeeld dat in ziekenhuizen nu naar schatting ruim 81.000 prikken zijn gezet. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat de vaccinatiecijfers al vanaf het begin dagelijks zelf registreert, zijn het er veel minder: tegen de 60.000.

Volgens de LNAZ-cijfers van zondag hebben ruim 40.000 medewerkers uit de acute zorg hun eerste prik gekregen. Nog eens 13.500 van hen hebben de tweede dosis ook al ontvangen. Daarnaast hebben zo’n 6000 huisartsen in ziekenhuizen een coronavaccin gekregen.

Afgelopen weekend zijn aan het dashboard schattingen toegevoegd. Als reden gaf het ministerie van Volksgezondheid op dat “ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg het aantal prikken vaak pas later meldden”. Het LNAZ noemt het “apert onjuist” dat ziekenhuizen achter zouden liggen. Het netwerk inventariseert dagelijks de stand van zaken in de ziekenhuizen en geeft de cijfers ook door aan het ministerie.

Een woordvoerder van het ministerie verwijst naar de verantwoording die op het coronadashboard staat vermeld. Daarin staat dat de schatting is gebaseerd op het aantal doses vaccin dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is afgeleverd op de priklocaties. “Deze vaccins worden op dag van aflevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25 procent per dag) gebeurt”, zo staat het omschreven op het dashboard. Het LNAZ telt alleen prikken die daadwerkelijk zijn gezet. Of de “rekenkundige aanname” van het RIVM het hele verschil kan verklaren, valt niet direct te zeggen.

Ziekenhuizen hebben naast de vaccinaties die ze zelf voor hun rekening hebben genomen ook nog geassisteerd bij de verspreiding van zo’n 15.000 doses voor mensen in verpleeghuizen en andere instellingen. Het is onduidelijk of die cijfers hier mogelijk ook een rol spelen. Het LNAZ telt ze in elk geval niet mee in de eigen registratie.

Volgens de laatste schatting op het coronadashboard zijn tot nog toe in totaal 346.790 prikken gezet.