Medisch directeur Pfizer: te vroeg voor vaccinatiebewijs

Het is nog te vroeg om te gaan werken met een vaccinatiebewijs. Dat zegt Marc Kaptein, medisch directeur Nederland van vaccinfabrikant Pfizer, in het televisieprogramma Op1. “Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daar pas in april/mei mee gaan experimenteren.”

De Gezondheidsraad schreef donderdag in een advies aan de minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat instellingen en bedrijven volgens de wet in principe de vrijheid hebben om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen. Het gaat om bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen.

Volgens Kaptein zal de impact van het vaccineren in het tweede kwartaal zichtbaar worden. “We gaan de hoeveelheid vaccins enorm opschalen. In het 2e kwartaal gaan we 8 miljoen dosis leveren. In het derde kwartaal komt daar nog een zelfde hoeveelheid bovenop. Het virus haalt rare streken uit. Maar met een derde prik kunnen ook tegen mutaties anti-lichamen worden aangemaakt.”