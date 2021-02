Minister Slob belooft ‘alles wat nodig is’ tegen achterstanden

Zomerscholen, weekendscholen of simpelweg extra schooltijd. Onderwijsminister Arie Slob houdt alle opties open en belooft “alles wat nodig is” te doen tegen leerachterstanden door het sluiten van de scholen. Extra steun aan leerlingen is broodnodig en het sluiten van de basisscholen zal jaren effect hebben, zegt Slob in een interview met De Telegraaf. Hij waarschuwt ook voor een groot aantal zittenblijvers dit jaar.

Scholen, ouders en kinderen moeten van Slob ontspannen omgaan als leerlingen een klas moeten overdoen door de coronamaatregelen. “Het kan misschien ook dat je wel door mag naar de volgende klas maar dat je daar toch nog wat extra ondersteuning nodig hebt voor de eventuele hiaten in je kennis of ontwikkeling”, zegt de bewindsman.

Naast een nationaal programma om de problemen op lange termijn op te lossen, dat eind deze maand wordt verwacht, wil het kabinet leerlingen nu ook al extra helpen. Daarbij wordt vooral gekeken naar ‘schakelmomenten’: belangrijke momenten voor de ontwikkeling van leerlingen, zoals het leren lezen in groep 3, de brug- en examenklassen. “Alles wat nodig is, gaan we doen, met extra mensen en extra lesprogramma‚Äôs.”