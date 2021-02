Vliegverkeer Schiphol heeft ook maandag nog last van winterweer

Reizigers die maandag op Schiphol een vliegtuig moeten halen, moeten rekening houden met vertragingen of annuleringen. Dat zei een woordvoerster van Schiphol. Geadviseerd wordt om de site Schiphol.nl goed in de gaten te houden voor de laatste vluchtinformatie of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Volgens de site van Schiphol zijn er maandag enkele annuleringen en vertragingen, maar liggen de meeste vertrekkende vluchten nog op schema.

Op Schiphol regende het zondag annuleringen vanwege de hevige sneeuwval en harde wind. In totaal waren er zondag 150 annuleringen van vluchten van en naar Schiphol. Ook waren er de hele dag flinke vertragingen doordat toestellen eerst ijsvrij moesten worden gemaakt of doordat de startbaan moest worden schoongeveegd door sneeuwploegen. Ook binnenkomende vliegtuigen moesten hierdoor wachten met landen. Bovendien was er maar een baan, de Kaagbaan, in gebruik.

Ook Eindhoven Airport heeft last van het winterweer. De regionale luchthaven zegt tot maandagochtend 07.00 uur al het vliegverkeer te schrappen vanwege de sneeuwval.