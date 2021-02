Rechtszaken gaan niet door vanwege winterweer

Heel veel rechtszaken gaan maandag niet door vanwege het winterweer. Nagenoeg alle zittingen die plaats zouden vinden op één van de zittingslocaties van hof Arnhem-Leeuwarden, dat betekent in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle worden niet gehouden, zo is op rechtspraak.nl te lezen. “Het KNMI heeft code oranje afgegeven, veel treinen vallen uit, dus is het niet verantwoord om mensen naar zittingen toe te laten komen”, zo staat er.

Iedereen die dit aangaat, wordt geïnformeerd.

De rechtbank Noord-Nederland schrijft op rechstpraak.nl dat ongeacht welke weercode de gebouwen open zijn voor zaken die geen uitstel dulden. Bij code geel gaan alle zittingen bij de rechtbanklocaties Assen, Groningen en Leeuwarden door. Bij code oranje en rood wordt dat anders. Bij code oranje zijn de gebouwen open voor medewerkers en procesdeelnemers, en vinden zittingen zoveel mogelijk doorgang. En bij code rood worden de gebouwen gesloten, met uitzondering voor (spoed)zaken die geen uitstel dulden.