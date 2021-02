Grootschalige coronatests in Bunschoten en Dronten van start

De inwoners van de gemeenten Dronten (Flevoland) en Bunschoten (Utrecht) kunnen zich de komende tijd laten testen op het coronavirus. Dat moet duidelijk maken hoeveel mensen er besmet zijn, misschien wel zonder dat ze het zelf weten. In beide gemeenten duurt de proef zes weken.

In Bunschoten (bijna 22.000 inwoners) zijn alle inwoners van zes jaar en ouder uitgenodigd. Jonge kinderen krijgen een mondspoelkit, waarbij ze wat water uitspugen dat wordt getest. Deelnemers vanaf 12 jaar krijgen de veelgebruikte PCR-test met wattenstaafjes in keel en neus. In het overwegend christelijke Bunschoten zijn relatief veel besmettingen vastgesteld. Bunschoten opent testlocaties in twee kerken en een sporthal. Daarnaast staat er een testbus in het dorp Eemdijk en mensen kunnen naar de gebruikelijke testplek in een woonzorgcentrum.

De gemeente Dronten (ruim 40.000 inwoners) is juist uitgekozen omdat er niet bijzonder veel besmettingen zijn. Het is een gemiddelde gemeente met een grote testbereidheid. Elke inwoner van 12 jaar en ouder mag meedoen aan de proef. In Dronten en Swifterbant staan in totaal drie testplekken. Het dorp Biddinghuizen krijgt geen testlocatie.

De eerste grootschalige coronatest van Nederland was in de gemeente Lansingerland, na de uitbraak van de Britse variant rond een basisschool in Bergschenhoek. Die tests brachten aan het licht dat de uitbraak daar redelijk beperkt is gebleven en dat kinderen geen grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. In de Rotterdamse wijk Charlois loopt momenteel een grootschalig corona-onderzoek.