Aantal basisscholen en kinderopvang gaan weer open

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer.

Volgens minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is het “belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen”. De bewindsman noemt de risico’s voor besmetting “beperkt”. Omdat er toch leraren zijn die zich zorgen maken over hun gezondheid, gelden extra maatregelen op de scholen. Zo werken kinderen in de klas in kleine groepjes of in koppels en gebeurt buitenspelen alleen met de eigen klas. Voor kinderen van groep 7 en 8 geldt het advies dat ze buiten de klas een mondkapje dragen.

Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan vijf dagen in quarantaine. Erna kunnen ze zich laten testen of nog vijf dagen langer in quarantaine blijven. In die situatie geven scholen zo veel mogelijk onderwijs op afstand.

Wegens zorgen om de oprukkende Britse variant van het virus gaan sommige scholen maandag niet open, zoals de ruim dertig scholen van de Brabantse organisatie Lowys Porquin. Premier Mark Rutte heeft gezegd dat basisscholen die maandag niet opengaan, niet direct een boete krijgen van de Inspectie van het Onderwijs.