Keijzer: Utrecht kan ‘op korte termijn’ proef met cafés draaien

De gemeente Utrecht heeft van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken het groene licht gekregen om een proef te doen met het heropenen van cafés. De stad wil testen hoe en of dit zonder coronabesmettingen kan. Keijzer is “nu aan het uitwerken met deskundigen hoe zo’n fieldlab met cafés eruit gaat zien”.

Eerder deze week liet burgemeester Sharon Dijksma weten dat zij een proef wilde beginnen met het heropenen van restaurants, maar hiervoor kreeg Utrecht geen toestemming van het ministerie. Voor restaurants is het al duidelijk wanneer zij gasten mogen ontvangen. Dat staat namelijk ook in de nieuwe routekaart van het kabinet en maakt een pilot overbodig.

Vanuit de gemeente en het ministerie leken eerst tegenstrijdige berichten te komen over een proef met de ‘natte horeca’ zoals cafés en kroegen. Hier zijn wel pilots voor nodig, omdat er een minder duidelijke indeling is dan in restaurants, waar gasten aan tafeltjes zitten. “Ik vind dat ook een heel bijzondere discussie”, zegt Keijzer. “Ik heb zelf gesproken met de burgemeester en wij trekken aan hetzelfde eind.” De staatssecretaris zegt juist “heel blij” te zijn dat Utrecht zich aanbiedt.

Overigens is er genoeg animo van gemeenten die met kroegen willen experimenteren, zegt Keijzer. Ze weet nog niet precies wanneer ermee kan worden begonnen. Een datum wil ze er niet aan plakken, maar premier Mark Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat het nu nog even niet aan de orde is. Hij wil wachten op versoepelingen. De huidige lockdownmaatregelen duren zeker tot 2 maart.

Cafés en kroegen mogen voorlopig nog niet open. In het experiment doet een aantal horecabedrijven mee. Het doel is om meer gegevens te verkrijgen over het gedrag van cafébezoekers, hun omgang met coronaregels en eventuele gevolgen hiervan.

In Utrecht vinden meerdere corona-experimenten plaats. In het Beatrix Theater zijn er volgende week als test een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Hierbij doet de rijksoverheid ervaring op met het organiseren van evenementen in de 1,5 metersamenleving. Dijksma is blij met deze “lichtpuntjes”. Zij wil de inwoners van de stad graag perspectief bieden.