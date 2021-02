Nida ‘spijkert’ petitie tegen belediging profeet aan Ridderzaal

De politieke partij Nida, die door de islam is geïnspireerd, heeft vrijdag een petitie tegen belediging van de profeet Mohammed symbolisch aan de deur van de Ridderzaal ‘gespijkerd’. In de geest van de Duitse kerkhervormer Maarten Luther plaatste Nida een bord met acht stellingen voor de deur, ondertekend door 124.170 mensen. Na ongeveer vijf minuten haalde de politie het bord weer weg.

Er waren ongeveer dertig demonstranten aanwezig. Zij liepen vanaf het Plein naar het Binnenhof terwijl ze een “lofzang voor de profeet Mohammed” zongen, aldus een aanwezige.

De partij is boos dat de Tweede Kamer nog niets heeft gedaan met de petitie. Volgens partijleider Nourdin El Ouali is “een generatie opgegroeid met een zondebokpolitiek van islamofobie en moslimhaat”. De leden van Nida voelen zich “ongehoord en niet vertegenwoordigd” door de de politiek. De partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en hoopt “toch wel drie zetels te halen”, zegt een woordvoerder. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, haalt Nida nog geen Kamerzetel.

Demonstreren op het Binnenhof is verboden. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Aanwezige politie greep niet in, maar sommeerde de groep wel direct na afloop van de demonstratie te vertrekken.