Kaartjes voor voorstellingen en concerten blijven langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’ wordt verlengd van 13 naar 26 maanden.

Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan. De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij gecancelde evenementen, zijn 24 maanden geldig. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten niet meer naar een evenement te willen.

‘Bewaar je ticket, geniet later’ werd door onder andere de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) opgezet tijdens de eerste coronagolf. De actie zou de financiële gevolgen voor de culturele sector, zoals poppodia en theaterzalen, enigszins moeten beperken. In april kwam de actie tot stand, maar daarbij werd geen rekening gehouden met de lange duur van de coronacrisis. Nu evenementen al meerdere keren zijn verplaatst of zelfs worden afgelast, is besloten de regeling te verlengen.

Uit eerdere peilingen werd duidelijk dat zo’n 80 procent van de mensen hun ticket aanhield als een evenement werd uitgesteld. Zo’n 14 procent wilde het geld terug en 2 procent vroeg een voucher aan. Verder deed 2 procent een donatie aan de organisator. Bij afgelaste shows vroeg 63 procent geld terug, wilde 24 procent een voucher en deed 11 procent een donatie.