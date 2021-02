Zo’n 508.000 kijkers voor kinderpersconferentie Jeugdjournaal

De coronapersconferentie in het NOS Jeugdjournaal op NPO 3 behaalde dinsdagavond gemiddeld 508.000 kijkers. Daarin beantwoordde premier Mark Rutte samen met coronaminister Hugo de Jonge voor het eerst vragen van kinderen over corona en de gevolgen ervan.

In de welbekende zaal van de persconferenties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid waren behalve de demissionaire bewindspersonen en twee tolken, acht kinderen uitgenodigd om hun vragen te stellen. Premier Rutte vertelde over de gevolgen voor kinderen, zoals het gemis van school en het niet kunnen knuffelen van opa’s en oma’s. Ook bedankte hij de kinderen, omdat ze “een voorbeeld” zijn voor de rest van Nederland.

Minister De Jonge benadrukte dat het voor sommige kinderen een extra moeilijke tijd kan zijn, vanwege een vervelende thuissituatie. Vooraf konden kinderen vragen inzenden. Dat waren er uiteindelijk zo’n 10.000, aldus presentator Joris Marseille.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (3,05 miljoen), Ik Vertrek op NPO 1 (2,14 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,73 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (1,69 miljoen) en EenVandaag op NPO 1 (1,53 miljoen). Het best bekeken SBS6-programma was de voetbalwedstrijd tussen FC Barcelona en PSG (1,05 miljoen).