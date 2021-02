Fatale aanrijding door pakketbezorger in Wijchen voor de rechter

De zaak van de 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden die eind vorig jaar in Wijchen een dodelijke aanrijding veroorzaakte, wordt donderdag voor het eerst door de rechter behandeld. Het gaat nog om een voorbereidende zitting, de inhoudelijke behandeling van de zaak zal later zijn.

O. wordt ervan verdacht op 24 november in de wijk De Ververt in Wijchen (Gelderland) een 42-jarige man opzettelijk te hebben aangereden. De man zou de chauffeur hebben aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk. O. reed de man aan en ging ervandoor. Het slachtoffer overleed op straat aan zijn verwondingen.

De dodelijke aanrijding had grote impact in Wijchen, eind november liepen tientallen mensen mee in een stille tocht en bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden werd ruim 50.000 euro opgehaald.

De zaak is ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en niet in de regio van Wijchen, omdat bij de rechtbank in Arnhem een familielid van de verdachte werkt.