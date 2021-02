Meteorologische lente nadert: dé tijd om buiten te bewegen

Na een aantal dagen van echt winterweer worden we deze hele week getrakteerd op heerlijk zacht lenteweer. Maandag 1 maart begint meteorologisch de lente. Volgens Weeronline is de paraplu bij de officiële start van de lente niet nodig. Het blijft droog en de zon schijnt geregeld. De lente is hét seizoen om onszelf wat meer uit te laten en van de buitenlucht te genieten. Nieuws.nl heeft een aantal tips op een rijtje gezet om van de bank af te komen, of onze bureaustoel.

Bewegen terwijl je vergadert

Voldoende bewegen, we weten allemaal dat het goed voor is, maar doen we het ook? Elke dag even naar buiten en een frisse neus halen zou een vast onderdeel mogen zijn van onze agenda. Heb je bijvoorbeeld een afspraak met een vriendin of collega? Het ligt voor de hand om in een café af te spreken. Los van het feit dat dit nog niet kan door de overheidsmaatregelen, kan je ook afspreken om een wandeling te maken. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken om een ns-wandeling te doen, een wandeltocht van station naar station. Heb je een belafspraak of een zoommeeting voor werk? Trek je gympen aan en ga naar buiten. Wandelen en bellen of vergaderen is een prima combinatie.

Maak een ommetje

Houd je van een beetje competitie? Download dan de ommetje app, een van de meest gedownloade apps van dit moment. Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid, aldus initiatiefnemer van de app de Hersenstichting. Je krijgt meer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Met de app kan je samen met vrienden, familie of collega’s een wandelcompetitie starten. Het is zelfs mogelijk om medailles te verdienen. De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje.

Start motorseizoen

De lente is ook de start van het motorseizoen. Dat komt niet alleen door het lekkere weer, maar ook omdat voor sommige motorrijders de winterstop van de verzekering is afgelopen. Heb je de hele winter niet gereden? Dat is het belangrijk om je motor lenteklaar te maken. Check de motor voor eventuele lekkages, controleer de bandenspanning, test de remmen en vul je tank met benzine. Het is uiteraard belangrijk dat je een goede helm hebt en de juiste kleding draagt. Tijd voor wat nieuws? Ga dan naar Chromeburner.nl voor accessoires, kleding en elektronica.

Buiten sporten

De lente is bij uitstek de tijd om buiten te sporten. Koop een springtouw, neem een sportmatje en een fles water mee, en doe je workout in de tuin, een park, op een grasveld of ergens op een rustige plek aan de kant van het water. Online staan er tal van trainingen die je kan doen. Of je nu gaat joggen, yoga doet of een bootcamp, er is niet zo fijn als in de buitenlucht in de beweging te zijn. Het is niet nodig om elke dag een uur te sporten, dus tijd kan nooit een excuus zijn. Van elke dag 20 minuten bewegen, en dit kan ook een wandeling zijn, wordt het lichaam al heel blij.