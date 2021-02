Aantal sterfgevallen stijgt licht en is weer hoger dan normaal

Na een periode van daling is het totale aantal sterfgevallen in Nederland weer gestegen. Het sterftecijfer had twee weken geleden voor het eerst in maanden een niveau bereikt dat normaal is voor de tijd van het jaar, maar ligt daar nu weer boven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oorzaak ligt waarschijnlijk bij het nieuwe coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen, 150 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. De onderzoekers hebben dat laatste vastgesteld op basis van sterftestatistieken van de afgelopen jaren en demografische trends. Zij kunnen op dit moment nog niet vaststellen waaraan die mensen zijn overleden en of Covid-19 dus de oorzaak is.

Wel is bekend dat het nieuwe coronavirus nog steeds veel slachtoffers maakt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet van zo’n 300 mensen die vorige week zijn overleden aan Covid-19. Dat is zelfs meer dan de verhoging van de sterfte die het CBS meet. Waarschijnlijk zijn in werkelijkheid meer mensen overleden aan het virus, omdat het instituut niet altijd (tijdig) op de hoogte wordt gesteld van zulke sterfgevallen. GGD’en geven zo’n sterfgeval niet altijd door aan het RIVM, ook omdat ze daar niet toe verplicht zijn. Bovendien is niet iedereen die aan Covid-19 overlijdt, hier ook op getest.

Tijdens de coronapandemie zijn opvallend veel langdurige zorggebruikers overleden, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Na een door de tweede golf veroorzaakte piek was de sterfte bij deze groep al weken aan het dalen, maar vorige week nam die weer licht toe. Ook bij mensen van onder de 65 jaar en boven de 80 namen de statistici een stijging waar.