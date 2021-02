Nederlandse uitvinding effectief in bestrijden van malaria

Een Nederlandse uitvinding blijkt het risico op malaria bij kinderen flink te kunnen verminderen. Het gaat om een speciale ventilatiebuis voor woningen, met daarin een horrengaas doordrenkt met insecticiden. Deze zogenoemde EaveTubes zijn in staat de verspreiding van malaria onder mensen met tientallen procenten te verminderen. Dat staat in een publicatie van vrijdag in het medische vakblad The Lancet.

De EaveTubes zijn ontwikkeld door Anne Osinga van het muggenbestrijdingsbedrijf In2Care. Zijn speciale ventilatiebuis kan bijvoorbeeld onder de dakrand van een huis worden ge├»nstalleerd. “De lichaamsgeur van mensen wordt door de ventilatie verspreid en opgepikt door de muggen, die ons fantastisch vinden ruiken”, verklaart Osinga de werking van zijn uitvinding. “Muggen zijn door hun vleugelbewegingen statisch geladen. Eenmaal bij het horrengaas in de schacht worden ze overmand door een enorme hoeveelheid dodelijk poeder dat door de statische lading aan hun lichaam plakt.”

Bij de studie waren onder meer Pennsylvania State University en de Liverpool School of Tropical Medicine betrokken. De onderzoekers plaatsten de ventilatiebuizen van Osinga tussen 2016 en 2019 in ruim 3000 huizen in Ivoorkust. “Hoe hoger de dekkingsgraad van het aantal EaveTubes per dorp, hoe groter het effect”, zegt Osinga. De studie bevestigt die uitspraak. Over de gehele linie van het onderzoek werd een gemiddelde vermindering van malaria bij kinderen van 38 procent ontdekt. In dorpen waar minimaal 7 op de 10 huizen EaveTubes ge├»nstalleerd hadden, steeg de effectiviteit naar 47 procent.

Osinga zegt dat er meer voordelen aan zijn uitvinding kleven ten opzichte van bestaande methoden om malaria te bestrijden. Klamboes zijn volgens hem minder effectief en het inspuiten van woningen met pesticiden is een stuk ongezonder voor de bewoners.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stierven in 2019 wereldwijd meer dan 400.000 mensen aan malaria. De ziekte is Sander Koenraadt, entomoloog aan de Universiteit van Wageningen en niet verbonden aan het onderzoek, is positief over de uitvinding. “In2Care heeft laten zien dat het ook op deze manier mogelijk is het aantal malariagevallen in Afrika te verminderen.”

Het onderzoek naar de effectiviteit van de EaveTubes werd gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation.