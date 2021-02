Klaver wil onderzoek Tweede Kamer naar zaak-Graus

De Tweede Kamer moet onderzoek doen naar beschuldigingen dat PVV-Kamerlid Dion Graus zijn ex-vrouw heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Dat zegt fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks.

“Ik vind dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer om te onderzoeken of het slachtoffer voldoende is gehoord, of er vertrouwenspersonen zijn bij de PVV en of hier voldoende onderzoek naar wordt gedaan”, aldus Klaver in het tv-programma Buitenhof.

Klaver schaart zich hiermee achter zijn fractiegenoot Kathalijne Buitenweg die eerder op Facebook het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer opriep zich uit te spreken over de zaak. Zij vindt de stilte rond het onderwerp moeilijk te aanvaarden.

NRC Handelsblad bracht de zaak eerder deze maand naar buiten. Graus zou zijn beveiligers ook hebben aangemoedigd seks te hebben met zijn ex in de Tweede Kamer. Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib wilde eerder niet reageren op de zaak.

PVV-leider Geert Wilders blijft achter Graus staan. Die staat dertiende op de kandidatenlijst van de PVV bij de komende verkiezingen.