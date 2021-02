Nieuwe droneregels: sinds 31 december is een dronebewijs verplicht

Sinds 31 december is een dronebewijs verplicht voor iedereen die een drone bestuurt, ongeacht of het om particulier of zakelijk gebruik gaat. Deze verplichting komt voort uit nieuwe Europese regelgeving, die bedoeld is om de luchtvaartveiligheid te verbeteren. Iedereen die dus met mooi weer graag even in het park gaat spelen met zijn of haar drone, moet nu eerst een papiertje halen; de dronebewijs-eis geldt in heel Europa, voor iedereen.

Dronebewijs halen

Een dergelijk EU-dronebewijs is te halen via een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende vliegschool. Daar volg je een training waarin je de regels rondom dronevliegen leert, waarna je een examen aflegt. De training wordt noodzakelijk geacht om de basisprincipes en regels onder de knie te krijgen. In veel gevallen kan dit gewoon in een digitale leeromgeving. Mocht je de kennistest goed doorstaan, dan zorgt de vliegschool er vervolgens voor dat je het vliegbewijs online kan aanvragen bij RDW.

Verschillende certificaten voor verschillende situaties

Welk vliegbewijs je precies moet hebben, is afhankelijk van het gewicht van de drone en waar je wil vliegen. In veel situaties is een basiscertificaat voldoende, maar in sommige gevallen is een aanvullend certificaat nodig. Het onderscheid hangt samen met de hoogte van het risico dat wordt genomen. Mocht je interesse hebben in het halen van een dronebewijs, dan kunnen de erkende vliegscholen je uiteraard goed vertellen welke drone-opleiding je moet volgen – zie bijvoorbeeld de website van EU dronebewijs, één van de erkende vliegscholen uit de lijst, voor meer informatie.

Een wirwar aan regels

In 2018 liet de Nederlandse politie tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog weten dat ze niet zaten te wachten op strengere regels voor recreatieve drone-gebruikers. Het argument was toen dat die regels nauwelijks te handhaven waren, omdat ze steeds veranderden – vanaf juli 2015 was dat toen al zes keer gebeurd. Voor particulieren was het daardoor vrijwel ondoenlijk op de hoogte te blijven.

Onderscheid particuliere en zakelijke vliegers

Problematisch was echter dat de regels voor recreatief en zakelijk gebruik sterk van elkaar verschilde. Zo moesten beroepsvliegers een vergunning van 1500 euro aanvragen om een lichtgewicht drone 50 meter omhoog te sturen en 100 meter af te laten leggen, terwijl particulieren volgens de Regeling Modelvliegen zonder vergunning 120 meter de lucht in konden.

Dure vergunningen

Uiteraard mocht een zakelijke drone wel zwaarder zijn, of hoger en verder gaan als dat voor de werkzaamheden noodzakelijk was, maar dan werd de vergunning al helemaal onbetaalbaar. Bovendien duurde het vaak lang voordat deze werd afgegeven. En dat terwijl de gemiddelde particulier die geen idee had wat hij aan het doen was, geen strobreed in de weg werd gelegd – met alle overlast en onveilige situaties van dien.

Uniforme EU-regels

Nu zijn er echter uniforme regels opgesteld door de EU, die overal in Europa voor iedereen gelden – alhoewel lidstaten nog wel de ruimte hebben om zelf te bepalen welk gebied risicovol is, en welke niet. Hoogstwaarschijnlijk een doorn in het oog van de gemiddelde EU-tegenstander – weer een EU-regel erbij – maar voor de meesten is het toch best prettig dat er nu duidelijkheid is voor iedereen.

Overigens is er nogal altijd één uitzondering: als je met een (speelgoed)drone zonder camera, lichter dan 250 gram vliegt is het niet nodig je drone te registreren of een vliegbewijs te halen.