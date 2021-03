Brancheorganisatie toont begrip voor wilde actie Klazienaveen

De actie van tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen, die de deuren tegen de regels in hebben geopend, kan op begrip rekenen van INretail. De brancheorganisatie zegt de wilde actie niet te promoten. “Maar we begrijpen het wel”, aldus een zegsman.

De winkeliers openden hun zaken dinsdag uit protest tegen het coronabeleid. “Dit krijg je als je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen”, legt de INretail-zegsman uit. Voor veel winkelbedrijven biedt de in hun ogen recente summiere versoepeling van de maatregelen geen soelaas.

Niet-essentiële winkels zijn al tweeënhalve maand op slot. Veel ondernemers voelen een “enorme omzetpijn” en kampen behalve met financiële problemen ook met mentale kwesties. Volgens INretail heeft de winkelbranche eerder acht maanden lang aangetoond dat de winkels in coronatijd veilig open kunnen. Volgens de brancheorganisatie was 0,7 procent van het aantal coronabesmettingen te herleiden naar winkelgedrag van consumenten.

INretail probeert de heropening van winkels in Nederland af te dwingen via de rechter in Den Haag. In de zaak verwijst de branche naar de eerder naar buiten gekomen routekaart van het kabinet zelf. De keuze van het kabinet voor de winkelsluiting half december, was een extra verzwarende maatregel die hoorde bij het scenario ‘zeer ernstig’, legt de woordvoerder andermaal uit. Daarvan zou nu geen sprake meer zijn.

Ook vinden de winkeliers dat de overheid niet goed heeft nagedacht over alternatieven. De onlangs aangekondigde mogelijkheid voor winkelen op afspraak zou in de praktijk amper werkbaar zijn, omdat de overheid per verdieping maar twee bezoekers tegelijk toelaat. Daarbij is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met tuincentra, die vaak alleen een begane grond hebben maar wel een heel groot oppervlak beslaan.

Een datum voor het kort geding weet INretail nog niet.