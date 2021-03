Ministerie ziet privacyrisico’s in onderwijs bij gebruik Google

Onderwijsinstellingen lopen privacyrisico’s als ze gebruik maken van bepaalde producten van Google. Daarvoor waarschuwen de ministers van Onderwijs. Het gaat om scholen die werken met G Suite for Education.

Het techbedrijf mag volgens de voorwaarden zelf bepalen wat het met de metadata doet. Google kan zelf bepalen welke gegevens zij verzamelt en met welk doel. Ook kan de onderneming de voorwaarden rondom de metadata eenzijdig aanpassen. Dat betekent dat onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken, geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt”, schrijven ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In G Suite for Education zitten programma’s als Gmail, Agenda, Drive en Spreadsheets. Het is speciaal gemaakt voor scholen.

Het ministerie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingeschakeld. Ook is met de Europese Commissie contact opgenomen over de kwestie. Het overleg met Google over de privacyregels wordt voortgezet.