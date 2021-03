Nijmegen koopt gebouw Museum Het Valkhof

Nijmegen koopt het iconische gebouw van Museum Het Valkhof op het Kelfkensbos in die stad. De gemeente trekt daar 4,9 miljoen euro voor uit. Het museum gaat het pand nu huren van de gemeente. Daarnaast krijgt het museum 11 miljoen euro subsidie voor de zeer noodzakelijke renovatie en vernieuwingen in en aan het gebouw. Daar heeft een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond mee ingestemd.

Het in 1999 geopende Museum Het Valkhof verkeert al jaren in zwaar weer. Het museum heeft vanaf de opening problemen gehad met de zeer uiteenlopende collectie, die deels bestaat uit een landelijk unieke verzameling objecten uit de oudheid en deels uit moderne kunst. Bezoekers vinden het museum daardoor verwarrend en ontoegankelijk. Daarnaast waren er personeelsproblemen en problemen met de museale voorzieningen in het gebouw. Zo is het klimaatsysteem al zo verouderd, dat andere musea geen bruiklenen meer willen afstaan aan Het Valkhof.

Een architect gaat zich dit jaar buigen over een verbouwing, die de uitstraling van het pand toegankelijker moet maken. Het uiterlijk moet ook beter passen bij de historische omgeving. De museumdirectie wil miljoenen besteden aan het opbouwen van een evenwichtigere collectie. De raad, die lang aarzelde of Het Valkhof overeind zou blijven, heeft de museumdirectie gewaarschuwd dat er de komende jaren niet opnieuw geld in het museum gestoken zal worden.

Museum Het Valkhof opent binnenkort de grootste tentoonstelling die ooit in Nederland is gehouden over de pest, de infectieziekte die Europa vier eeuwen lang teisterde. Aan deze tentoonstelling is jaren gewerkt. Hij zou in februari openen, maar alle musea zijn vanwege de coronacrisis in elk geval nog tot 15 maart gesloten.