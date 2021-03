Linkse partijen: geen kerncentrale in Groningen

Als er in de toekomst een nieuwe kerncentrale in Nederland komt, moet die niet in Groningen worden gebouwd. Dat vinden GroenLinks, SP en PvdA. De drie partijen dienen donderdag een voorstel in de Tweede Kamer in om deze optie van tafel te halen.

Premier Mark Rutte opperde zondag in het debat bij RTL4 dat een toekomstige kerncentrale wellicht in Groningen kan komen te staan. Dit voorstel schoot velen in het verkeerde keelgat, gezien de problemen waar Groningen al jaren mee kampt vanwege de aardgaswinning.

De drie linkse oppositiepartijen willen daar niks van weten. Tientallen jaren geleden werd de Groningse Eemshaven al als een mogelijke locatie voor een kerncentrale aangewezen. De linkse partijen willen dat die ‘reservering’ verdwijnt.

“Jarenlang is Groningen als wingewest gebruikt, dat nooit meer”, zegt GL-voorman Jesse Klaver. “Bovendien is kernenergie helemaal geen realistische oplossing voor het klimaatprobleem, dat is echt een sprookje van de VVD.” Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt kernenergie “geen duurzaam en veilig antwoord op de klimaatproblemen”.

“Nadat Groningen jarenlang als wingewest is gebruikt en de staat 400 miljard euro aan het Groningse gas heeft verdiend, krijgen ze nu een kerncentrale van Rutte cadeau”, stelt SP-leider Lilian Marijnissen. “Dit mag absoluut niet gebeuren.”