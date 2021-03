Nederlandse grimeur genomineerd voor Amerikaanse filmprijs

De Friese grimeur Arjen Tuiten is genomineerd voor een belangrijke Amerikaanse prijs voor genrefilms, voor zijn werk aan de Disney-film Maleficent II: Mistress of Evil. Het gaat om een Saturn Award.

Het is niet de eerste keer dat de 40-jarige Tuiten genomineerd is; eerder was hij ook in de race voor het drama Wonder, over een mismaakt jongetje. Tuiten, die al twintig jaar in Hollywood woont en werkt, ontving voor beide films ook een Oscarnominatie. De Nederlander moet het onder meer opnemen tegen de vakgenoten van IT Chapter Two en Star Wars: Episode XI. The Rise of Skywalker, zoals de subtitel van die film luidt, is met twaalf nominaties de grote favoriet.

In Maleficent II was Tuiten verantwoordelijk voor het uiterlijk van hoofdrolspeelster Angelina Jolie. Voor het eerste deel ontwierp hij al de helm met de horens die de actrice draagt. In het tweede deel is hij ook verantwoordelijk voor haar make-up en had hij een aandeel in een van haar kostuums.

Het is nog niet bekend wanneer de uitreiking van de Saturn Awards is. De Nederlandse make-upartist werkt nu aan de nieuw Ghostbusters-film die later dit jaar moet uitkomen.