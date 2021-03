Gelovigen betogen op Cyprus tegen songfestivalinzending

Een groep christenen heeft zaterdag in Nicosia gedemonstreerd tegen de inzending van Cyprus voor het Eurovisiesongfestival. Het lied van zangeres Elena Tsagrinou heet El Diablo (De Duivel). De betogers droegen borden met teksten als ‘Een vreedzaam nee tegen El Diablo’ en ‘Cyprus houdt van Christus’.

De demonstratie vond plaats bij het hoofdkantoor van de publieke omroep RIK. Een demonstrant probeerde met een groot kruis in de hand over het toegangshek te klimmen. De politie was aanwezig, maar hoefde volgens de krant Cyprus Times niet in te grijpen.

Het nummer voor het Europese liedjesfestijn zorgt al een tijdje voor ophef op Cyprus. De publieke omroep RIK is bedreigd met brandstichting en een internetpetitie heeft al 19.000 handtekeningen opgehaald. Ook de kerk bemoeit zich ermee en heeft de regering gevraagd het omstreden lied terug te trekken, omdat Cyprus zich er “over de hele wereld belachelijk mee maakt”.

De omroep houdt aan El Diablo vast. Het lied zou niet gaan over verheerlijken van de duivel maar over een vrouw die probeert weg te komen bij een slechte man. Ook de regering wijst de kritiek af en verwijst naar de vrijheid van kunstenaars.

De zangeres van El Diablo, de Griekse Elena Tsagrinou, is door alle commotie in korte tijd erg populair geworden. “We hebben in een paar dagen tijd een miljoen views op YouTube bereikt”, twittert ze.

Het Eurovisiesongfestival is tussen 18 en 22 mei in Rotterdam.