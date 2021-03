Brand bij schrootverwerker in Den Bosch pas na het weekend uit

De brand die sinds dinsdagmorgen woedt bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch is onder controle. Volgens een woordvoerster van de gemeente Den Bosch is de brandweer naar verwachting nog ruim na het weekend bezig met nablussen. Wel is de rookontwikkeling een stuk minder geworden. “Er is sprake van een smeulende hoop die bij vlagen oplaait. Maar de brand is onder controle.”

De brand brak dinsdag rond 04.30 uur uit bij recyclebedrijf Gerrits, dat auto’s en zogenoemd welvaartschroot (fietsen, koelkasten) verwerkt. Tientallen brandweermannen zijn sindsdien in touw met de bestrijding van het vuur. Ze kregen daarbij hulp van twee blushelikopters van Defensie, maar die ondersteuning is niet meer nodig. Wel worden nog steeds twee blusboten ingezet.

Door de rookontwikkeling moesten gisteren de GGD-coronateststraat in de Brabanthallen en het regionaal opleidingencentrum Koning Willem I College hun deuren sluiten. Beide instellingen zijn vandaag weer geopend.

Het waterschap Aa en Maas heeft gisteren diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat vervuild bluswater dat in rivier de Dieze terechtkwam zich verder zou verspreiden. Uit bemonstering blijkt volgens het waterschap dat de invloed van het bluswater op de waterkwaliteit meevalt. Aa en Maas heeft drijflijnen geplaatst om de olie die bij de brand is vrijgekomen op te vangen. Zo wordt voorkomen dat vervuild water verder stroomt. Vanwege deze maatregelen is de binnenvaart in en rond Den Bosch tot nader order gestremd.

In het verleden zijn er volgens de gemeente Den Bosch eerder branden geweest bij recyclebedrijf Gerrits. Het ging toen om broeibranden in de opslag van autoschroot. Er bleek meer te zijn opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. In april 2020 is het bedrijf geconfronteerd met een dreigende dwangsom en sinds die tijd zijn er geen broeibranden meer geweest.