Interview Harry en Meghan bekeken door ruim 1,5 miljoen mensen

Het spraakmakende interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is dinsdag door ruim 1,5 miljoen Nederlanders bekeken op Net5. Het is daarmee net niet de meest bekeken uitzending ooit geworden voor de zender, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het Net5-record staat sinds november 2004 op naam van de finale van Expeditie Robinson, met gemiddeld 1.566.000 mensen. Dat zijn er ruim 24.000 meer dan dinsdag naar Harry en Meghan keken. Het totale aantal kijkers, dat KijkOnderzoek sinds vorig jaar meet, kwam zelfs op ruim 2,6 miljoen.

Het interview had het record wellicht kunnen breken als het maandag al werd uitgezonden. Toen keken er ruim 300.000 Nederlanders via de Vlaamse publieke omroep VRT naar Harry en Meghan.

Eerder meldde CBS dat al bijna 50 miljoen mensen wereldwijd naar de uitzending hadden gekeken. In het interview uitte het koppel, dat onlangs alle officiƫle taken in het kader van het Britse koningshuis definitief neerlegde, beschuldigingen van racisme, verwaarlozing en ruziemaken binnen de koninklijke familie en de hofhouding.