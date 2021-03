Kleinste stembureau van Nederland zit dit keer in een schuur

Ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week is het kleinste stembureau van Nederland te vinden in het Overijsselse Marle. De voorzitter van het stembureau Wim Westhoff ontving kiezers in zijn eigen woonkamer, maar door de coronamaatregelen moet hij dit keer uitwijken naar zijn schuur.

In de schuur kunnen kiezers en leden van het stembureau voldoende afstand houden. De stemmers kunnen er bovendien gebruik maken van een aparte in- en uitgang. “Doorgaans drinken we een kop koffie met de stemmers, en praten we even bij. Dat zit er dit jaar niet in”, zegt Westhoff. De titel ‘kleinste stembureau’ slaat ook op het kleine aantal kiesgerechtigden dat geregistreerd staat: in totaal nog geen 50. Net als eerder de woonkamer, is de schuur van Westhoff dus het kleinste stembureau van Nederland. Alleen woensdag kan er gestemd worden en niet, zoals op sommige andere locaties, ook maandag en dinsdag.

Al sinds 1948 biedt het woonhuis aan de Marledijk onderdak aan een stembureau voor het buurtschap Marle. De opkomst ligt bij veel verkiezingen een stuk hoger dan 100 procent, omdat ook kiezers uit de gemeente Olst-Wijhe graag komen stemmen in het woonhuis. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, haalde het kleine stembureau zelfs een opkomst van bijna 300 procent. “Zo veel verwacht ik er deze keer niet”, zegt Westhoff. “Door het coronavirus zijn mensen voorzichtiger, en een deel mag per brief stemmen.”