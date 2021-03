Nederland krijgt komende twee weken 169.000 extra Pfizer-vaccins

Nederland krijgt de komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer. De Europese Commissie heeft nog eens 4 miljoen vaccins van het Amerikaanse farmaconcern gekocht en die worden nog deze maand geleverd.

De Europese Commissie heeft een nieuw contract afgesloten met de vaccinfabrikant, maakte voorzitter Ursula von der Leyen woensdag bekend. Daarmee kunnen EU-landen bijvoorbeeld beter de strijd aan met nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus.

Pfizer, dat het vaccin samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech maakt, heeft tot dusver weinig moeite om te leveren wat er is beloofd. De aanvoer van vooral het vaccin van AstraZeneca, waarop veel EU-landen aanvankelijk zwaarder inzetten, valt keer op keer tegen. De moeizame aanvoer en bijvoorbeeld ook de relatief langdurige goedkeuringsprocedure voor vaccins zijn de commissie op felle kritiek komen te staan.

“Snel en beslissend handelen is geboden om agressieve varianten van het virus de kop in te drukken en de toestand in virushaarden te verbeteren”, zei Von der Leyen. Door de extra prikken te gebruiken “waar ze het meest nodig zijn, in het bijzonder in grensstreken”, zullen ze ook helpen om ervoor te zorgen dat mensen en goederen vrij kunnen blijven reizen in de EU, hoopt de commissievoorzitter.

Nederland kreeg de afgelopen maanden al meer dan 1,5 miljoen doses van Pfizer, het leeuwendeel van het totaal aantal ontvangen vaccins.