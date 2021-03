Politieke partijen tekenen deal voor aanpak mensenhandel

Acht politieke partijen hebben beloofd zich ook de komende vier jaar hard te maken voor de aanpak van mensenhandel. Zij ondertekenden de zogenoemde 1300-deal. Dat getal staat voor het geschatte aantal meisjes tussen twaalf en zeventien jaar dat in ons land seksueel wordt uitgebuit. Initiatiefnemer van het akkoord is het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Dat roept de VVD met nadruk op zich er ook aan te verbinden.

Het getal 1300 staat volgens het CKM ook symbool voor alle slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dat zijn er naar schatting jaarlijks meer dan 6000.

Met de 1300-deal verklaren (aankomend) volksvertegenwoordigers dat ze zich inzetten voor de zichtbaarheid van – en zorg voor – slachtoffers van mensenhandel en voor versterking van de opsporing. De politieke partijen die tekenden zijn CDA, PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, PVDD. Het CKM noemt het zorgelijk dat niet iedereen een handtekening zette. “Zo heeft de VVD laten weten niet vooruit te willen lopen op de formatie. Opmerkelijk, want het is juist de VVD die sinds 2010 de verantwoordelijke bewindspersoon levert voor de aanpak van mensenhandel. We roepen dus met klem de VVD op, zich ook aan de deal te committeren”, zegt een woordvoerder.

Een van de grootste zorgen ligt op het digitale vlak. “Mensenhandelaren en klanten van minderjarigen bewegen en masse richting de onlinewereld. Een wereld waar onze grootste uitdaging ligt en tegelijkertijd ons grootste manco. Juist de digitale aanpak en bescherming moet een van de speerpunten worden voor de aankomende periode. Voor de opsporing, voor de zorg, voor de gemeenten en voor de vele andere partners in de aanpak van mensenhandel.”