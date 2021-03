Politie zet in Zaandam mobiel detectiepoortje in

De politie heeft vrijdagavond een mobiel detectiepoortje ingezet in het centrum van het Noord-Hollandse Zaandam om mensen preventief te fouilleren. Volgens burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad, waaronder Zaandam valt, gaat het om een nieuwe methode waarmee mensen op coronaveilige wijze worden gecontroleerd op wapenbezit.

Het poortje wordt op straat neergezet. Mensen moeten hun zakken legen en door het apparaat lopen. Gaat het niet af, dan hoeft er volgens Hamming niet gefouilleerd te worden en kunnen mensen hun weg vervolgen. “Als het poortje wel afgaat, dan gebruikt de politie eerst een handdetector om te bekijken waar het metalen voorwerp zich bevindt. Pas daarna wordt er eventueel gefouilleerd.”

De burgemeester zegt dat hiermee het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt. “Los van de coronamaatregelen is Zaanstad, samen met de politie, enthousiast over deze methode. We komen minder in de persoonlijke ruimte van mensen. Mogelijk wordt deze werkwijze daarom voortgezet na corona.”

Tijdens de actie zijn meerdere messen en illegaal vuurwerk gevonden.

In Zaandam mag de politie al sinds 2018 in het centrum, de wijk Poelenburg en de Russische Buurt mensen preventief fouilleren. De burgemeester besloot daartoe na een aantal steekpartijen waarbij jongeren betrokken waren. In 2017 overleed bij een steekincident een zestienjarige jongen uit Assendelft.