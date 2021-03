6446 nieuwe coronagevallen, bijna 400 meer dan vrijdag

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6446 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan vrijdag toen er 6068 besmettingen werden geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds een paar dagen weer. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 35.849 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 5121 per dag.

Rotterdam telde afgelopen etmaal 289 nieuwe gevallen. In Amsterdam werden 223 besmettingen vastgesteld en in Den Haag kregen 140 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Utrecht werden 98 positieve tests geregistreerd en in Alkmaar 89. Van de veiligheidsregio’s hadden Rotterdam-Rijnmond (672), Noord-Holland-Noord (540), Utrecht (492), Midden- en West-Brabant (323) en Haaglanden (317) de meeste nieuwe gevallen.

Het aantal sterfgevallen daalt wel verder. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 22 coronapatiƫnten gemeld. Dat zijn er vijf minder dan op vrijdag toen het laagste aantal sinds 16 oktober werd geteld. In de afgelopen zeven dagen werden 244 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 35 per dag. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.