Haagse politie roept op: kom niet meer naar Malieveld

Het maximale aantal toegestane deelnemers aan de demonstratie op het Malieveld in Den Haag is bereikt. De politie roept daarom mensen die nog onderweg zijn op om niet meer te komen en naar huis terug te gaan.

Op de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt een demonstratie plaats van tegenstanders van het kabinetsbeleid op het Malieveld. De demonstratie zou rond 14.00 uur beginnen en er mochten maximaal tweehonderd mensen komen. Maar een uur daarvoor waren er al ruim meer dan tweehonderd demonstranten aanwezig.

De politie is nu actief bezig om mensen te weren. Politiebussen versperren de weg, om te voorkomen dat mensen vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld kunnen lopen. Datzelfde geldt voor andere toegangswegen in de stad, maar de meeste demonstranten komen met het openbaar vervoer. De sfeer is vooralsnog niet grimmig.