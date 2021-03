’16 seconden over het uitvouwen van een stembiljet’

In de Diekmanhal in Enschede zijn 26 studenten van een uitzendbureau sinds woensdagochtend 7.45 uur bezig met het tellen van de briefstemmen. Het verloopt allemaal voorspoedig. “We doen maar 16 seconden over het uitvouwen en tellen van een stem”, laat coördinator van het briefstemtellen Teun Oosterholt (24) vanuit de sporthal weten.

Vanwege de coronacrisis mochten 70-plussers per post hun stem uitbrengen. De gemeenten konden deze al op zaterdag openen en de stembiljetten uit de enveloppen halen. Doordat sommige 70-plussers hun stembiljet niet in de goede envelop hebben gestopt of hun brief verkeerd hebben gepost, zijn een deel van de briefstemmen ongeldig verklaard.

“Maar gelukkig hoeven we er nu, tijdens het tellen van de stembiljetten, niet zo veel af te keuren”, zegt Oosterholt. “Ouderen weten misschien niet hoe de enveloppen werken, maar een rode stip zetten hebben ze vaak genoeg gedaan”.

De tellende studenten hebben zich in drie rijen verdeeld. De eerste rij maakt de biljetten open en legt de stem, als deze geldig is, op een ‘partijtafel’. Aan de tafel staan studenten te tellen. Vervolgens sorteren de studenten de stemmen van de partijen op kandidaat. “Het is een geoliede machine. De studenten controleren vaak of hun medestudenten goed geteld hebben”.

Vermoeiend is het wel, vertelt Oosterholt, die al sinds kwart voor zeven in de hal staat en pas rond middernacht naar huis zal gaan. “Vooral aan de tafel staan is slopend. Maar we wisselen elkaar vaak af.”

Vanwege de coronamaatregelen staan de ruim twintig studenten in een sportzaal die ongeveer even groot is als drie sportvelden. “Zo kunnen we goed afstand houden. Maar het is wel een beetje saai. Vanochtend was het doodstil. Maar gelukkig heeft mijn vriendin haar speakers langsgebracht zodat we nu muziek kunnen luisteren”, zei Oosterholt.