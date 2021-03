Verdachten rellen Malieveld gezamenlijk voor de rechter

Verschillende personen die zich afgelopen zondag ernstig zouden hebben misdragen op het Malieveld in Den Haag moeten zich op 10 mei voor de rechter verantwoorden. De politierechter in Den Haag behandelt die dag de zwaarste zaken.

Het gaat onder anderen om een 36-jarige man uit Alphen aan den Rijn die agenten zou hebben bedreigd met een startkabel met daaraan een fietsstandaard en een 60-jarige Hagenaar die een fiets op de rug van een agent zou hebben gegooid. De rechter behandelt deze dag ook de zaak van een 36-jarige man uit Noordwijk die ervan verdacht wordt samen met anderen een agent en zijn diensthond te hebben geschopt en geslagen. Hierbij was ook een 46-jarige Amsterdammer die met een vechthond op de agent afkwam. De agent voelde zich hierdoor zo in het nauw gedreven dat hij een waarschuwingsschot afvuurde.

Eind deze maand, op 30 maart, wordt apart de zaak behandeld van een 46-jarige Hagenaar die met een laserpen een agent in de ogen zou hebben geschenen. De agent liep oogletsel op. De zaken van de rest van de aangehouden personen zijn op verschillende manier afgehandeld, bijvoorbeeld met een boete, nog in behandeling of geseponeerd.

Nederland in Verzet had zondag de demonstratie in Den Haag georganiseerd. De gemeente had 200 demonstranten toegestaan, maar een veelvoud daarvan was op het protest afgekomen. Toen velen van hen weigerden gehoor te geven aan het verzoek te vertrekken, greep de politie in. Bij de ongeregeldheden werden twintig mensen aangehouden.

Na de demonstratie doken verschillende filmpjes op over mogelijk bovenmatig politiegeweld. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Er zijn meerdere aangiftes tegen de Haagse politie gedaan. De politie ontving daarnaast 120 klachten over het politiegeweld.