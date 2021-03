Rutte feliciteert nieuwe leden van VVD-fractie

VVD-leider Mark Rutte heeft donderdag zijn nieuwe fractie gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning van de partij. Als enige partij kwam de VVD niet bijeen in het Tweede Kamer-gebouw.

In een bijeenkomst op Zoom werd Rutte getrakteerd op een digitaal applaus. “We hebben zo intensief gewerkt allemaal”, zei Rutte. “We hebben een fractie van topkwaliteit bij elkaar gebracht. Helaas kunnen we nu niet in de fractiekamer bij elkaar komen. Ik hoop elkaar zo snel mogelijk fysiek te zien.”

“Er staat ons nu heel veel te doen”, hield Rutte zijn fractiegenoten voor. Er moeten plannen worden gemaakt om na de coronacrisis “het land van het slot te halen”: bedrijven en ziekenhuizen moeten weer snel kunnen opstarten, er moet naar de schuldenpositie van bedrijven worden gekeken en achterstallige zorg moet worden ingehaald.