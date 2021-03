Hoekstra wil door als CDA-leider en vertrouwen kiezer terugwinnen

CDA-leider Wopke Hoekstra wil na de dreun die zijn partij moest incasseren het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. “Er is echt werk aan de winkel.” Het is vooral een klus om van het CDA weer een “volkspartij” te maken, denkt de lijsttrekker. “Die ambitie moet je hebben, en die houd ik ook. Maar ik heb ook gezien dat het deze keer niet eens bijna gelukt is”.

“De day after is een beetje hetzelfde als de night before”, zei Hoekstra donderdagochtend bij aankomst in het Kamergebouw. Wel wil hij nog “een hele periode” vastplakken aan zijn beperkte tijd tot nu toe als leider van de partij.

De nieuwe CDA-fractie, die waarschijnlijk uit vijftien mensen bestaat, kwam bijeen in perscentrum Nieuwspoort. Grote afwezige was Pieter Omtzigt, de nummer twee van de partij, die zegt meer tijd nodig te hebben voor zijn herstel. De overige (kandidaat-)Kamerleden waren zichtbaar aangeslagen en teleurgesteld.

De fractie krimpt van negentien naar vijftien leden, volgens de prognose van de verkiezingsdienst van het ANP. De exitpolls op woensdagavond gingen nog uit van veertien zetels. “Ja, dat is er één meer dan gisteren, maar het zijn er een heleboel minder dan we graag hadden gewild”, zei Hoekstra. “Het blijft in alle varianten teleurstellend.”

Te midden van zijn fractiegenoten verwelkomde de lijsttrekker eerst de nieuwe kandidaten die waarschijnlijk in de Kamer komen: de Brabantse Inge van Dijk, presentatrice Lucille Werner en Derk Boswijk, de fractievoorzitter in Utrecht. Het was zoeken voor Hoekstra, die met zijn rug naar een groot deel van de Kamerleden moest staan om zich ook op de camera’s te richten. “Het was minder dan we hier allemaal hadden gehoopt én verwacht”, zei Hoekstra tegen zijn mede-CDA’ers. Met de fractie wil Hoekstra vooral spreken over “hoe nu verder”, vertelde de christendemocraat. “Dat zal een eerste gesprek van vele worden.”

Overigens zal niet alleen de fractie, maar ook de volledige partij “heel kritisch” naar zichzelf kijken, zo zei partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploum. “Maar we hebben een hele goede leider en daar gaan we mee door.”