Politie: knal bij Mieraskerk in Krimpen veroorzaakt door vuurwerk

De knal bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de politie na onderzoek laten weten. Het gebouw raakte aan de voorkant beschadigd.

In de nacht van maandag op dinsdag werden buurtbewoners opgeschrikt door een knal bij de kerk. De politie roept mensen die camerabeelden hebben op die te delen.

De explosie voor de deur van de Mieraskerk is vermoedelijk gefilmd. De beelden staan op de site van RTV Rijnmond. Het zou gaan om beelden van een beveiligingscamera. Op de beelden is te zien dat iemand iets neerlegt en vervolgens wegloopt. Daarna volgt een harde knal. Er komt veel rook vrij. De politie onderzoekt of de beelden authentiek zijn, aldus een woordvoerder.

De Mieraskerk kwam zondag in het nieuws omdat een verslaggever van RTV Rijnmond klappen kreeg toen hij verslag deed van de honderden kerkgangers die ondanks de coronaregels bij elkaar kwamen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is daarvoor aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.