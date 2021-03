Amsterdam roept Eerste Kamer op kraakverbod niet te steunen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de Eerste Kamer op om tegen de aanscherping van het kraakverbod te stemmen. Volgens de zogenoemde driehoek levert deze initiatiefwet, die in december door de Tweede Kamer werd aangenomen, juist het tegengestelde op van wat het beoogt. Zo leidt het voorstel tot het niet effectief handhaven van het kraakverbod, lost het leegstand niet op en wordt de ontruimingstermijn langer, staat in een brief aan de Senaat.

Volgens Amsterdam zorgt het wetsvoorstel voor een forse stijging van de werkdruk voor de politie, het OM en de rechtbank. “Nu worden alleen dossiers gemaakt als er een kort geding is ingesteld. Straks moet dat voor alle zaken.” Het betekent een flinke toename. Bovendien is er ook meer nodig om een dossier te vormen, waardoor een ontruiming langer op zich laat wachten.

De initiatiefwet voor de aanscherping van het kraakverbod kwam van Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij willen het verbod op kraken aanpassen, zodat panden sneller kunnen worden ontruimd. Vermeende krakers worden nu nog via een kort geding berecht en tot die tijd mogen ze niet worden uitgezet. Dat kan tot acht weken duren. Als het kraakverbod wordt aangescherpt, worden krakers voortaan strafrechtelijk beoordeeld in plaats van civielrechtelijk. Op die manier zou een zaak al binnen drie dagen door een rechter-commissaris kunnen worden getoetst.

Amsterdam noemt die termijn niet realistisch. Overigens benadrukt de driehoek niet tegen ontruiming van kraakpanden te zijn. “Kraken is strafbaar en ieder pand waar een eigenaar concrete plannen mee heeft, wordt zo snel als mogelijk ontruimd.” De opstellers van de brief noemen het een “gemiste kans” dat de indieners van het wetsvoorstel nooit contact hebben gezocht met de Amsterdamse driehoek om na te gaan of hun voorstel behulpzaam is in de praktijk.