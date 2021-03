Verdachte aanslagen fruitbedrijf Hedel: ben auto niet uitgekomen

Een van de mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij het plegen van aanslagen bij (oud-)medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel, ontkent dat hij er een rol in heeft gehad. Volgens de man was hij alleen maar de chauffeur. De 20-jarige Ben A. is een van de zeven verdachten die dinsdag voor de rechtbank in Arnhem moet verschijnen in een pro-formazitting.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij samen met een groep anderen in november brandbommen naar binnen gegooid bij woningen van (oud-)medewerkers van het fruitbedrijf, wat ten laste is gelegd als poging tot moord. Twee medewerkers raakten gewond, zij zijn ternauwernood uit hun brandende woning gesprongen.

In een van de laatste verhoren heeft A. toegegeven dat hij inderdaad in de auto heeft gezeten die naar de woningen is gereden, maar dat hij slechts de chauffeur was. Hij dacht naar eigen zeggen dat het om een afspraak met een meisje zou gaan. Het OM denkt echter, op basis van een afgetapt gesprek, dat hij wel degelijk betrokken is bij het gooien van de brandbommen.

Ook de rechtbank ziet nog voldoende bezwaren om zijn voorlopige hechtenis te verlengen. Zo is hem voorgehouden dat op het tapgesprek is te horen dat hij de aanslagen “voor enkele honderden euro’s” heeft uitgevoerd.

Medewerkers van het fruitbedrijf worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen is een lading cocaïne aantroffen in een van de fruittransporten die door de politie in beslag is genomen. Criminelen willen dat het fruitbedrijf de ‘schade’ vergoedt. Er lopen meerdere zaken omtrent de bedreigingen. Dinsdag staat ook de inhoudelijke behandeling tegen een achtste verdachte gepland.