Hof: Nederland niet verplicht gevangen vrouw in Syrië op te halen

De Nederlandse staat kan niet verplicht worden om tot repatriëring over te gaan van een Nederlandse vrouw die gevangen zit in Noord-Syrië. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag bepaald.

De 32-jarige vrouw reisde in 2014 naar IS-gebied en verblijft nu in het vluchtelingenkamp Al-Hol, dat wordt beheerst door Koerdische groeperingen. De omstandigheden in het kamp zijn erbarmelijk. Er is een tekort aan voedsel en drinkwater en de hygiëne is slecht, erkent het hof. De vrouw heeft bovendien ernstige geestelijke en lichamelijke problemen.

Het hof vindt de situatie van de vrouw schrijnend, maar oordeelt dat de Staat niet verplicht is om tot repatriëring over te gaan. In een eerdere zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de beoordelings- en beleidsruimte van het Rijk groot is bij de beslissing om Nederlandse vrouwen en kinderen uit Noord-Syrië op te halen.

De rechter oordeelt dat het redelijk is om geen mensen naar Syrië te sturen om de vrouw te repatriëren, omdat het situatie ter plaatse nog steeds gevaarlijk is. “De Staat mag ervoor kiezen dat niet te doen als die mensen gevaar lopen voor hun veiligheid.” Volgens het hof kan een rechter de Staat niet dwingen om banden te onderhouden met machtshebbers die internationaal niet algemeen worden erkend.